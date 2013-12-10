Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.12.2013

PULS 4Staffel 1Folge 344vom 10.12.2013
Nach der großen Free TV-Premiere des PULS 4-Films "Body Complete" gibt es ein "Pro und Contra - Spezial" zum Jugoslawien Krieg. Ein Krieg der ganz Europa erschütterte: Im ehemaligen Jugoslawien entzündet sich der Konflikt zwischen den Ethnien. Hundertausende Tote, unfassbares Leid. Wie hat sich der Balkan vom Krieg erholt? Wie hat Österreich auf die Flüchtlingsströme reagiert? Ganze Folge vom 10.12.2013

