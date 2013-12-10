Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.12.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 344: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 10.12.2013
38 Min.Folge vom 10.12.2013Ab 6
Nach der großen Free TV-Premiere des PULS 4-Films "Body Complete" gibt es ein "Pro und Contra - Spezial" zum Jugoslawien Krieg. Ein Krieg der ganz Europa erschütterte: Im ehemaligen Jugoslawien entzündet sich der Konflikt zwischen den Ethnien. Hundertausende Tote, unfassbares Leid. Wie hat sich der Balkan vom Krieg erholt? Wie hat Österreich auf die Flüchtlingsströme reagiert? Ganze Folge vom 10.12.2013
