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Pro und Contra

Pro und Contra vom 04.02.2013

PULS 4Staffel 1Folge 35vom 04.02.2013
Pro und Contra vom 04.02.2013

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Folge 35: Pro und Contra vom 04.02.2013

51 Min.Folge vom 04.02.2013Ab 6

Ein Artikel im deutschen Nachrichtenmagazin Stern über die anzügliche Bemerkung des FDP Politikers Rainer Brüderle einer Journalistin gegenüber löste in Deutschland und Österreich eine heftige Sexismus-Diskussion aus. Aber schadet uns Frauen diese Debatte eigentlich mehr? Darüber diskutierte Corinna Milborn in "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" unter anderem mit einem FDP Kollegen von Brüderle oder der Autorin Elfriede Hammerl.Ganze Folge vom 04.02.2013

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