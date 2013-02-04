Pro und Contra vom 04.02.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 35: Pro und Contra vom 04.02.2013
51 Min.Folge vom 04.02.2013Ab 6
Ein Artikel im deutschen Nachrichtenmagazin Stern über die anzügliche Bemerkung des FDP Politikers Rainer Brüderle einer Journalistin gegenüber löste in Deutschland und Österreich eine heftige Sexismus-Diskussion aus. Aber schadet uns Frauen diese Debatte eigentlich mehr? Darüber diskutierte Corinna Milborn in "Pro und Contra - Der AustriaNews Talk" unter anderem mit einem FDP Kollegen von Brüderle oder der Autorin Elfriede Hammerl.Ganze Folge vom 04.02.2013
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