Pro und Contra Spezial vom 16.12.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 350: Pro und Contra Spezial vom 16.12.2013
51 Min.Folge vom 16.12.2013Ab 6
Sie haben einen großen Traum: Die Teilnehmer von "Zwei Minuten Zwei Millionen" möchten es mit ihrer Idee schaffen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch wie realistisch ist dieser Traum? Kann man es in Österreich schaffen? Ist es besser Angestellt zu sein oder darf man Mut haben und seine eigenen Träume leben? Ganze Folge vom 16.12.2013
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4