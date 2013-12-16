Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra Spezial vom 16.12.2013

PULS 4Staffel 1Folge 350vom 16.12.2013
51 Min.Folge vom 16.12.2013Ab 6

Sie haben einen großen Traum: Die Teilnehmer von "Zwei Minuten Zwei Millionen" möchten es mit ihrer Idee schaffen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch wie realistisch ist dieser Traum? Kann man es in Österreich schaffen? Ist es besser Angestellt zu sein oder darf man Mut haben und seine eigenen Träume leben? Ganze Folge vom 16.12.2013

PULS 4
