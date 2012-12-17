Pro und Contra vom 17.12.2012Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 352: Pro und Contra vom 17.12.2012
52 Min.Folge vom 17.12.2012Ab 6
Am 21.12.2012 endet der Kalender der Maya und für viele Propheten endet an diesem Tag auch die Menschheit. Aber kann das wirklich sein? Wird die Welt wirklich untergehen? Zu diesem Thema diskutierte Florian Danner unter anderem mit dem Autor Gabriel Barylli, Konrad Paul Liessemann oder dem Science-Buster Werner Gruber. Ganze Folge vom 17.12.2012
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4