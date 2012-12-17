Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 352vom 17.12.2012
Am 21.12.2012 endet der Kalender der Maya und für viele Propheten endet an diesem Tag auch die Menschheit. Aber kann das wirklich sein? Wird die Welt wirklich untergehen? Zu diesem Thema diskutierte Florian Danner unter anderem mit dem Autor Gabriel Barylli, Konrad Paul Liessemann oder dem Science-Buster Werner Gruber. Ganze Folge vom 17.12.2012

