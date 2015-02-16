Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 16.02.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 47: Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 16.02.2015
53 Min.Folge vom 16.02.2015Ab 6
Wohl kaum ein Abkommen ist so umstritten wie TTIP, das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. Kritiker befürchten, dass mit dem grenzenlosen Handel auch die Standards bei unseren Lebensmittel sinken. Bei uns im Studio stellt sich Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter seinen schärfsten Kritikern. Einer davon ist Michel Reimon, EU-Abgeordneter der Grünen, der Einblick in geheime TTIP-Dokumente hatte. Ganze Folge vom 16.02.2015
