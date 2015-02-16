Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra - der PULS 4 News Talk vom 16.02.2015

PULS 4Staffel 1Folge 47vom 16.02.2015
Wohl kaum ein Abkommen ist so umstritten wie TTIP, das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. Kritiker befürchten, dass mit dem grenzenlosen Handel auch die Standards bei unseren Lebensmittel sinken. Bei uns im Studio stellt sich Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter seinen schärfsten Kritikern. Einer davon ist Michel Reimon, EU-Abgeordneter der Grünen, der Einblick in geheime TTIP-Dokumente hatte. Ganze Folge vom 16.02.2015

