Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 17.02.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 48: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 17.02.2014
52 Min.Folge vom 17.02.2014Ab 6
Die Hypo war heute Thema der Sondersitzung im Nationalrat, bei der die Oppositionsparteien Aufklärung über das Hypo-Desaster und die künftigen Budgetbelastungen forderten. Bis zu 19 Milliarden Euro soll die Hypo-Rettung den Steuerzahler kosten. Doch wohin geht dieses Geld? Wer bekommt die Milliarden und wie konnte es überhaupt zu diesem Desaster kommen? Diese Frage klären wir bei "Pro und Contra - der PULS 4 News Talk". Ganze Folge vom 17.02.2014
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4