Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra vom 18.02.2013

PULS 4Staffel 1Folge 49vom 18.02.2013
Pro und Contra vom 18.02.2013

Pro und Contra vom 18.02.2013Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 49: Pro und Contra vom 18.02.2013

51 Min.Folge vom 18.02.2013Ab 6

Das größte Bundesland Österreichs Niederösterreich wählt am 3. März einen neuen Landtag. Schon fast seit zwanzig Jahren regiert Erwin Pröll das Land. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob er seine absolute Mehrheit auch verteidigen kann. Erwin Pröll hat vor der Sendung ein Interview mit Corinna Milborn aufgenommen. Im Studio diskutierte Jürgen Peindl jetzt mit den Vertretern der anderen Parteien Madelein Petrovic von den Grünen, Barbara Rosenkranz von der FPÖ, Günther Leichtfried von der SPÖ, Klaus Schneeberger als Vertreter der ÖVP und dem Politikberater Thomas Hofer. Ganze Folge vom 18.02.2013

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen