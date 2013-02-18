Pro und Contra vom 18.02.2013Jetzt kostenlos streamen
Das größte Bundesland Österreichs Niederösterreich wählt am 3. März einen neuen Landtag. Schon fast seit zwanzig Jahren regiert Erwin Pröll das Land. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob er seine absolute Mehrheit auch verteidigen kann. Erwin Pröll hat vor der Sendung ein Interview mit Corinna Milborn aufgenommen. Im Studio diskutierte Jürgen Peindl jetzt mit den Vertretern der anderen Parteien Madelein Petrovic von den Grünen, Barbara Rosenkranz von der FPÖ, Günther Leichtfried von der SPÖ, Klaus Schneeberger als Vertreter der ÖVP und dem Politikberater Thomas Hofer. Ganze Folge vom 18.02.2013
