Pro und Contra

Pro und Contra mit Innenminister Wolfgang Sobotka

PULS 4Staffel 1Folge 51vom 20.02.2017
Pro und Contra mit Innenminister Wolfgang Sobotka

Pro und Contra mit Innenminister Wolfgang Sobotka Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 51: Pro und Contra mit Innenminister Wolfgang Sobotka

Folge vom 20.02.2017

Berichte über Festnahmen von Terror-Verdächtigen und die Beobachtung von "Gefährdern" sorgen bei den Österreichern für Verunsicherung. Wie schnell jemand ein Gefährder werden kann, davon erzählt Joachim Gerhard: Seine zwei Söhne radikalisieren sich innerhalb weniger Monate und reisen nach Syrien, um sich den Terroristen des IS anzuschließen. Die Kriminalität in Österreich ist rückläufig, dennoch ist das vielzitierte subjektive Sicherheitsgefühl in den letzten zehn Jahren gesunken. Viele Bürger fühlen sich an Orten wie dem Wiener Praterstern oder dem Linzer Hauptbahnhof nicht mehr wohl. Ist unsere Polizei für die neuen Herausforderungen gerüstet? Wie gefährlich ist Österreich tatsächlich? Und was kann getan werden, um Radikalisierung zu vermeiden?

