Erfüllt türkis-blau die Erwartungen?

PULS 4Staffel 1Folge 52
51 Min.Ab 6

Die Regierung arbeitet auf Hochtouren und präsentiert jede Woche neue Vorhaben. Doch ab und an stottert der Motor: Das höchst erfolgreiche Nichtraucher-Volksbegehren setzt die Regierung unter Zugzwang. Die Vergangenheit der FPÖ und ihre Verbindungen zu Burschenschaften soll nun eine Historikerkommission aufarbeiten. Wird die FPÖ-Historiker-Kommission einen Beitrag zur Aufklärung leisten können? Wie reagiert die Regierung auf das Nichtraucher-Volksbegehren? Erfüllt türkis-blau die Erwartungen der Wählerinnen und Wähler?

PULS 4
