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Landtagswahl Kärnten: Die Elefantenrunde vom 28.02.2018

PULS 4Staffel 1Folge 59vom 28.02.2018
Landtagswahl Kärnten: Die Elefantenrunde vom 28.02.2018

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Folge 59: Landtagswahl Kärnten: Die Elefantenrunde vom 28.02.2018

69 Min.Folge vom 28.02.2018Ab 6

Wir laden die Spitzenkandidaten der Landtagswahlen in Kärnten zur großen Live-Diskussion. Landeshauptmann Kaiser diskutiert mit seinen politischen Herausforderern.

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