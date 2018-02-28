Landtagswahl Kärnten: Die Elefantenrunde vom 28.02.2018Jetzt kostenlos streamen
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Folge 59: Landtagswahl Kärnten: Die Elefantenrunde vom 28.02.2018
69 Min.Folge vom 28.02.2018Ab 6
Wir laden die Spitzenkandidaten der Landtagswahlen in Kärnten zur großen Live-Diskussion. Landeshauptmann Kaiser diskutiert mit seinen politischen Herausforderern.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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