Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.03.2015Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 61: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.03.2015
52 Min.Folge vom 02.03.2015Ab 6
Bereits über 450.000 Menschen sind in Österreich ohne Arbeitsplatz. Ein Ende der steigenden Arbeitslosenzahlen ist nicht in Sicht. Wie schafft es Österreich raus aus der Jobkrise? Ganze Folge vom 02.03.2015
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4