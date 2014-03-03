Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.03.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 62: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 03.03.2014
52 Min.Folge vom 03.03.2014Ab 6
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sperrt 138 Polizeidienststellen zu. Bürgermeister wie Markus Windisch aus Übelbach in der Steiermark wollen das nicht hinnehmen und kämpfen mit Protestaktionen wie Unterschriftenlisten dagegen an. Ganze Folge vom 03.03.2014
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