Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 06.03.2017Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 65: Pro und Contra der PULS 4 News Talk vom 06.03.2017
51 Min.Folge vom 06.03.2017Ab 6
Peter Pilz nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Angesichts der verhängten U-Haft über den Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt", Deniz Yücel, fordert er nun Sanktionen gegen das türkische Regime und bezeichnet Erdogan in der Zeitung "Österreich" sogar als "Mussolini der Türkei". Vor zwei Wochen bezichtigt der grüne Sicherheitssprecher auch den Kulturverein ATIB der Spitzelei im Auftrag des türkischen Präsidenten Recep Erdogan. ATIB weist diese Vorwürfe scharf zurück.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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