Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.03.2018Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 66: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.03.2018
Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer und auch in den Führungsebenen der Unternehmen sind sie unterrepräsentiert. Dieser Ungleichbehandlung hat der Feminismus den Kampf angesagt: Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes sollen künftig der Vergangenheit angehören. Nach 20 Jahren gibt es wieder ein Frauenvolksbegehren, das Gleichberechtigung mit sozialpolitischen Forderungen wie etwa einer 30-Stunden-Woche für alle verbindet. Nicht nur der FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek gehen diese Forderungen zu weit, sie betont vor allem die Gleichberechtigung und die Entscheidungsfreiheit. Für die Unterstützerinnen des Frauenvolksbegehrens setzt die neue Regierung frauenpolitische Rückschritte.
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