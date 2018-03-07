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Pro und Contra

Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.03.2018

PULS 4Staffel 1Folge 66vom 07.03.2018
Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.03.2018

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Folge 66: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 07.03.2018

51 Min.Folge vom 07.03.2018Ab 6

Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer und auch in den Führungsebenen der Unternehmen sind sie unterrepräsentiert. Dieser Ungleichbehandlung hat der Feminismus den Kampf angesagt: Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes sollen künftig der Vergangenheit angehören. Nach 20 Jahren gibt es wieder ein Frauenvolksbegehren, das Gleichberechtigung mit sozialpolitischen Forderungen wie etwa einer 30-Stunden-Woche für alle verbindet. Nicht nur der FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek gehen diese Forderungen zu weit, sie betont vor allem die Gleichberechtigung und die Entscheidungsfreiheit. Für die Unterstützerinnen des Frauenvolksbegehrens setzt die neue Regierung frauenpolitische Rückschritte.

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