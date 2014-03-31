Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 31.03.2014Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 90: Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 31.03.2014
54 Min.Folge vom 31.03.2014Ab 6
Mehr als 125.000 Bürgerinnen und Bürger haben die Online-Petition der Opposition für einen Untersuchungsausschuss zur Hypo Alpe Adria unterschrieben. Die Regierung weigert sich trotzdem weiterhin, den Ausschuss zu installieren. Auch Wutbürger Roland Düringer hat mit der unabhängigen Bürgerinitiative "Tatort Hypo" eine Petition gestartet und 600 Unterschriften an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer übergeben. Ganze Folge vom 31.03.2014
