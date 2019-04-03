Aufregung um Aufklärung: Was sollen unsere Kinder über Sex lernen?Jetzt kostenlos streamen
Die Ehe ist der geeignetste Platz für Sexualität, Homosexualität ist therapierbar und Masturbation ist ein „Fehlschritt“: Das alles gab es in Arbeitsunterlagen des Aufklärungsvereins Teenstar zu lesen. Für die Bundesrätin und Sprecherin der „Grünen Andersrum“ Ewa Dziedzic eine „reaktionäre Ideologie“, die an der Schule nichts zu suchen habe. Und auch das Unterrichtsministerium zieht jetzt die Notbremse: Minister Faßmann empfiehlt den Schulen ein Ende der Zusammenarbeit. Teenstar zeigt sich „verwundert“: Sie würden durchwegs positives Feedback von Eltern und Schulen erhalten. Außerdem habe man die Unterlagen in der Zwischenzeit überarbeitet.
