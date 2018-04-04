Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz vom 04.04.2018

PULS 4Staffel 1Folge 94vom 04.04.2018
PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz vom 04.04.2018

Folge 94: PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz vom 04.04.2018

71 Min.Folge vom 04.04.2018Ab 6

In den ersten 100 Tagen der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz gab es bereits einige Aufreger: Nazi-Liederbücher ausgerechnet im Gedenkjahr 2018, das Kippen des Nichtraucherschutzgesetzes und die Razzia beim Verfassungsschutz sorgten für Irritationen, auch zwischen den Koalitionspartnern. Die große PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zur ersten großen Analyse der bisherigen türkis-blauen Performance!

