Folge 94: PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz vom 04.04.2018
71 Min.Folge vom 04.04.2018Ab 6
In den ersten 100 Tagen der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz gab es bereits einige Aufreger: Nazi-Liederbücher ausgerechnet im Gedenkjahr 2018, das Kippen des Nichtraucherschutzgesetzes und die Razzia beim Verfassungsschutz sorgten für Irritationen, auch zwischen den Koalitionspartnern. Die große PULS 4-Arena mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zur ersten großen Analyse der bisherigen türkis-blauen Performance!
