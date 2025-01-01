Pro und Contra: Rotes Desaster – Kann sich die SPÖ davon wieder erholen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 23: Pro und Contra: Rotes Desaster – Kann sich die SPÖ davon wieder erholen?
51 Min.
Andreas Babler gibt künftig in der SPÖ den Ton an, falls sich die Pannenserie bei der Obmann-Kür nicht fortsetzt. Kann er die SPÖ zum Erfolg führen und ist ein Neustart überhaupt möglich? Darüber diskutieren in Pro und Contra Klaus Luger, Cathrin Kahlweit, Kai Jan Krainer, Senad Lacevic und Wolfgang Rosam.
