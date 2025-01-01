Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Rotes Desaster – Kann sich die SPÖ davon wieder erholen?

PULS 4Staffel 5Folge 23
Pro und Contra: Rotes Desaster – Kann sich die SPÖ davon wieder erholen?

51 Min.

Andreas Babler gibt künftig in der SPÖ den Ton an, falls sich die Pannenserie bei der Obmann-Kür nicht fortsetzt. Kann er die SPÖ zum Erfolg führen und ist ein Neustart überhaupt möglich? Darüber diskutieren in Pro und Contra Klaus Luger, Cathrin Kahlweit, Kai Jan Krainer, Senad Lacevic und Wolfgang Rosam.

