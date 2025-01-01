Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Mittwoch fiel das Urteil im Drogenprozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler: Schuldig für den Tatvorwurf der Urkundenfälschung, schuldig bezüglich des Drogenhandels. Das Urteil - dreieinhalb Jahre Haft - ist nicht rechtskräftig. Bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger diskutierten dazu in "Die Politik-Insider" der ehemalige FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Falter-Chefredakteur Florian Klenk.

