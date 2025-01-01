Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Wahlkampf & Preiskampf - Was bringt der Herbst?

PULS 24Staffel 6Folge 27
Die Politik-Insider: Wahlkampf & Preiskampf - Was bringt der Herbst?

Die Politik-Insider: Wahlkampf & Preiskampf - Was bringt der Herbst?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 27: Die Politik-Insider: Wahlkampf & Preiskampf - Was bringt der Herbst?

30 Min.

Die Politik-Insider wagen den Blick in den September und widmen sich steigenden Energiepreisen und der bevorstehenden Bundespräsidentschaftswahl. Bei Gundula Geiginger diskutieren Kommunikationsberaterin Christina Aumayr und Politikberater Stefan Sengl.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen