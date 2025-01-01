Die Politik-Insider: Wahlkampf & Preiskampf - Was bringt der Herbst?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 27: Die Politik-Insider: Wahlkampf & Preiskampf - Was bringt der Herbst?
30 Min.
Die Politik-Insider wagen den Blick in den September und widmen sich steigenden Energiepreisen und der bevorstehenden Bundespräsidentschaftswahl. Bei Gundula Geiginger diskutieren Kommunikationsberaterin Christina Aumayr und Politikberater Stefan Sengl.
© ProsiebenSat.1 PULS4