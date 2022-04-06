Die Politik-Insider: Steigende Preise: Wird unser Leben unleistbar?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 12: Die Politik-Insider: Steigende Preise: Wird unser Leben unleistbar?
26 Min.Folge vom 06.04.2022
Zur bereits hohen Inflation kommen steigende Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine hinzu: Mieten, Lebensmittel und Heizung – die Preise steigen immer stärker. Bei Gundula Geiginger diskutieren ÖVP-Energie-Sprecherin Tanja Graf und SPÖ Energie-Sprecher Alois Schroll.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4