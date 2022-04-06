Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 6Folge 12vom 06.04.2022
26 Min.Folge vom 06.04.2022

Zur bereits hohen Inflation kommen steigende Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine hinzu: Mieten, Lebensmittel und Heizung – die Preise steigen immer stärker. Bei Gundula Geiginger diskutieren ÖVP-Energie-Sprecherin Tanja Graf und SPÖ Energie-Sprecher Alois Schroll.

