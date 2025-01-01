Die Politik-Insider: Nehammer in Moskau – Diplomatie oder Show?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 13: Die Politik-Insider: Nehammer in Moskau – Diplomatie oder Show?
29 Min.
Es sollte das Wochenende von Bundeskanzler Karl Nehammer werden: Nach einem Besuch beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begab er sich auf diplomatische Mission nach Moskau. Über den Sinn und Ergebnis des Putin-Besuchs diskutieren bei Gundula Geiginger die "Presse"-Kolumnistin Anneliese Rohrer und der Brüssel-Korrespondent des "Standard", Thomas Mayer.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4