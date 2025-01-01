Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Nehammer in Moskau – Diplomatie oder Show?

PULS 24Staffel 6Folge 13
Die Politik-Insider: Nehammer in Moskau – Diplomatie oder Show?

Folge 13: Die Politik-Insider: Nehammer in Moskau – Diplomatie oder Show?

29 Min.

Es sollte das Wochenende von Bundeskanzler Karl Nehammer werden: Nach einem Besuch beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begab er sich auf diplomatische Mission nach Moskau. Über den Sinn und Ergebnis des Putin-Besuchs diskutieren bei Gundula Geiginger die "Presse"-Kolumnistin Anneliese Rohrer und der Brüssel-Korrespondent des "Standard", Thomas Mayer.

PULS 24
