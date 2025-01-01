Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Krieg in der Ukraine – Soll der Westen schwere Waffen liefern?

PULS 24 Staffel 6 Folge 16
Die Politik-Insider: Krieg in der Ukraine – Soll der Westen schwere Waffen liefern?

Folge 16: Die Politik-Insider: Krieg in der Ukraine – Soll der Westen schwere Waffen liefern?

30 Min.

Im Krieg gegen Russland unterstützt der Westen die Ukraine vor allem durch Waffenlieferungen, um sich effektiv verteidigen zu können. Diese Unterstützung wird aber Teils auch kritisch gesehen. Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber die Journalistin Susanne Scholl und der Schriftsteller Franzobel.

