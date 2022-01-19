Die Politik-Insider: Impfpflicht: Wie radikal ist der Widerstand?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 2: Die Politik-Insider: Impfpflicht: Wie radikal ist der Widerstand?
31 Min.Folge vom 19.01.2022
Am Donnerstag wird die Impfpflicht im Nationalrat beschlossen. Mitgetragen wird sie von allen Parteien außer der FPÖ. Seit Monaten gehen Impfgegner auf die Straßen - wie radikal ist der Widerstand? Darüber diskutieren Politologin Natascha Strobl und Politikberater Christoph Pöchinger.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4