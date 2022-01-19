Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Impfpflicht: Wie radikal ist der Widerstand?

PULS 24Staffel 6Folge 2vom 19.01.2022
Die Politik-Insider: Impfpflicht: Wie radikal ist der Widerstand?

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 2: Die Politik-Insider: Impfpflicht: Wie radikal ist der Widerstand?

31 Min.Folge vom 19.01.2022

Am Donnerstag wird die Impfpflicht im Nationalrat beschlossen. Mitgetragen wird sie von allen Parteien außer der FPÖ. Seit Monaten gehen Impfgegner auf die Straßen - wie radikal ist der Widerstand? Darüber diskutieren Politologin Natascha Strobl und Politikberater Christoph Pöchinger.

