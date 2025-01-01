Die Politik-Insider: Ukraine-Konflikt - Wie ist Putin zu stoppen?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 7: Die Politik-Insider: Ukraine-Konflikt - Wie ist Putin zu stoppen?
31 Min.
Bei den Politik-Insidern diskutieren Susanne Scholl, Publizistin und frühere Russland-Korrespondentin, und Robert Willacker, Kommunikations- und Strategieberater, bei Gundula Geiginger über den drohenden Krieg in der Ukraine. Wir fragen: welche Strategie ist nun die richtige? Was bringen die verhängten Sanktionen und wen treffen sie? Und wie kann man Putin stoppen?
