PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Ukraine-Konflikt - Wie ist Putin zu stoppen?

PULS 24Staffel 6Folge 7
Die Politik-Insider: Ukraine-Konflikt - Wie ist Putin zu stoppen?

Folge 7: Die Politik-Insider: Ukraine-Konflikt - Wie ist Putin zu stoppen?

31 Min.

Bei den Politik-Insidern diskutieren Susanne Scholl, Publizistin und frühere Russland-Korrespondentin, und Robert Willacker, Kommunikations- und Strategieberater, bei Gundula Geiginger über den drohenden Krieg in der Ukraine. Wir fragen: welche Strategie ist nun die richtige? Was bringen die verhängten Sanktionen und wen treffen sie? Und wie kann man Putin stoppen?

