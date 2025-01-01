Die Politik-Insider: Wie trifft uns der Krieg in der Ukraine?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 7: Die Politik-Insider: Wie trifft uns der Krieg in der Ukraine?
31 Min.
Seit Donnerstagfrüh sind russische Truppen in der Ukraine auf dem Vormarsch. Die verheerenden humanitären, weltpolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der russischen Invasion sind noch nicht absehbar. Bei Gundula Geiginger diskutieren heute Abend die Kommunikationsberaterin Nina Hoppe und Christian Ultsch, der Leiter des Außenpolitik-Ressorts von der Tageszeitung "Die Presse", über die Auswirkungen des Krieges für Österreich.
PULS 24 Die Politik-Insider
