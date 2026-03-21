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Reisezeit

Reisezeit - Österreich: Stainz

ORF2Staffel 1Folge 48vom 21.03.2026
Reisezeit - Österreich: Stainz

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Folge 48: Reisezeit - Österreich: Stainz

25 Min.Folge vom 21.03.2026

Sasa Schwarzjirg besucht in dieser Ausgabe von Reisezeit Stainz in der Steiermark. Sie besucht das Schloss Stainz, das drei Museen beheimatet, darunter ein Jagd- und Landwirtschaftsmuseum. Mit dem Traktor und dem Flascherlzug geht es weiter. Auf ihrer Reise kommt Sasa Schwarzjirg auf die Stubalpe, wo sie auf Lipizzaner trifft, und in einen Skulpturenpark in der Nähe von Graz. Bildquelle: ORF/TVfriends

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