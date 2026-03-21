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Reisezeit
Folge 48: Reisezeit - Österreich: Stainz
25 Min.Folge vom 21.03.2026
Sasa Schwarzjirg besucht in dieser Ausgabe von Reisezeit Stainz in der Steiermark. Sie besucht das Schloss Stainz, das drei Museen beheimatet, darunter ein Jagd- und Landwirtschaftsmuseum. Mit dem Traktor und dem Flascherlzug geht es weiter. Auf ihrer Reise kommt Sasa Schwarzjirg auf die Stubalpe, wo sie auf Lipizzaner trifft, und in einen Skulpturenpark in der Nähe von Graz. Bildquelle: ORF/TVfriends
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