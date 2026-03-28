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Reisezeit - Österreich: Schlösserstraße - Steiermark und Burgenland

ORF2Staffel 1Folge 50vom 28.03.2026
Reisezeit - Österreich: Schlösserstraße - Steiermark und Burgenland

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Folge 50: Reisezeit - Österreich: Schlösserstraße - Steiermark und Burgenland

25 Min.Folge vom 28.03.2026

Sasa Schwarzjirg besucht die Schlösserstraße in der Steiermark und im Burgenland. Auf Schloss Kornberg in der Steiermark wird sie schon vom Besitzer Andreas Bardeau erwartet. Die weiteren Stationen auf der Schlössertour sind Burg Lockenhaus, Schloss Welsdorf, Burg Bernstein und Schloss Herberstein mit dem Tierpark. Bildquelle: ORF/TVfriends

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