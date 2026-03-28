Reisezeit - Österreich: Schlösserstraße - Steiermark und BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Reisezeit
Folge 50: Reisezeit - Österreich: Schlösserstraße - Steiermark und Burgenland
25 Min.Folge vom 28.03.2026
Sasa Schwarzjirg besucht die Schlösserstraße in der Steiermark und im Burgenland. Auf Schloss Kornberg in der Steiermark wird sie schon vom Besitzer Andreas Bardeau erwartet. Die weiteren Stationen auf der Schlössertour sind Burg Lockenhaus, Schloss Welsdorf, Burg Bernstein und Schloss Herberstein mit dem Tierpark. Bildquelle: ORF/TVfriends
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reisezeit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2