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Reisezeit Österreich: Linz

ORF2Staffel 1Folge 49vom 28.03.2026
Reisezeit Österreich: Linz

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Folge 49: Reisezeit Österreich: Linz

6 Min.Folge vom 28.03.2026

Zwischen Industrie und Innovation zeigt sich Linz von seiner überraschend vielseitigen Seite: Kreative Szene, moderne Architektur und lebendige Geschichte treffen hier direkt an der Donau aufeinander. Vom Ars Electronica Center bis zur charmanten Altstadt – Sasa Schwarzjirg entdeckt eine Stadt, die oft unterschätzt wird und gerade deshalb begeistert und taucht ein in Brauchtum und Tradition. Bildquelle: ORF/TVfriends/TV

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