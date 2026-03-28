Reisezeit Österreich: LinzJetzt kostenlos streamen
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Folge 49: Reisezeit Österreich: Linz
6 Min.Folge vom 28.03.2026
Zwischen Industrie und Innovation zeigt sich Linz von seiner überraschend vielseitigen Seite: Kreative Szene, moderne Architektur und lebendige Geschichte treffen hier direkt an der Donau aufeinander. Vom Ars Electronica Center bis zur charmanten Altstadt – Sasa Schwarzjirg entdeckt eine Stadt, die oft unterschätzt wird und gerade deshalb begeistert und taucht ein in Brauchtum und Tradition. Bildquelle: ORF/TVfriends/TV
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