Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Auf gute Nachbarschaft/Kopflos

SAT.1Staffel 8Folge 1398
Auf gute Nachbarschaft/Kopflos

Auf gute Nachbarschaft/KopflosJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1398: Auf gute Nachbarschaft/Kopflos

45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Angeklagte Boris soll in die Doppelhaushälfte seiner Nachbarn Wolfgang und Renate eingebrochen sein, um die Stereoanlage auszuschalten, die schon die halbe Nacht extrem lautes Hundgebell abspielte. Schlug er daraufhin mit einem Kosmetikkoffer Wolfgang nieder, als dieser überraschend nach Hause kam? 2. Fall: Der in der Schule oft gehänselte 14-jährige Simon soll einer Holzfigur des Kunstschreiners Hans-Jörg den Kopf abgesägt haben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen