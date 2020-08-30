Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schwanger um jeden Preis

SAT.1Staffel 8Folge 1416vom 30.08.2020
Schwanger um jeden Preis

Richter Alexander Hold

Folge 1416: Schwanger um jeden Preis

45 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 12

In der Silvesternacht soll die angeklagte Jessica Meyer das Getränk ihres Exfreunds Christian, von dem sie ein Kind erwartet, mit Drogen versetzt haben. Angeblich wollte sie ihn damit sexuell anregen. Hatte Jessica die Trennung noch immer nicht verkraftet?

