Richter Alexander Hold
Folge 1417: Tod in der Küche
45 Min.Ab 12
Viola Zirner soll ihre Schwester Doreen, die sie jahrelang finanziell unterstützt hat, erstochen haben. Hatten die beiden einen heftigen Streit, weil Doreen jetzt ihr Geld wiederhaben wollte? Oder war es Doreens Ehemann, der seine Frau loswerden wollte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1