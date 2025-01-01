Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Liebesbriefe an Klaas

SAT.1Staffel 8Folge 1425
Liebesbriefe an Klaas

Richter Alexander Hold

Folge 1425: Liebesbriefe an Klaas

45 Min.Ab 12

Die Außenseiterin Esther ist ihrem Mitschüler Oliver mit dem Auto über seine ausgestreckten Beine gefahren. Hat sie ihn absichtlich verletzt, weil sie herausgefunden hatte, dass er in Wahrheit hinter ihrer unbekannten Chatliebe steckt und sie nur demütigen wollte?

SAT.1
