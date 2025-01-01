Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Staffel 8Folge 1427
Folge 1427: Die Edelhure

45 Min.

Die ehemalige Edelprostituierte Carmen soll versucht haben, ihren vermögenden und verheirateten Geliebten Roman mit Sexfotos zu erpressen. Hatte sich die im siebten Monat schwangere Carmen gezielt den reichen Roman für ihre Affäre ausgesucht und die Tat von Anfang an geplant?

SAT.1
