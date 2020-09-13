Richter Alexander Hold
Folge 1432: Sex, Lügen & Video
45 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 12
Die angeblich alkoholsüchtige Iris Kalmbach soll ihre Studienkollegin Katja in deren Wohnung niedergeschlagen und ihr 1.000 Euro gestohlen haben. Iris bestreitet die Tat - doch warum konnte sie plötzlich ihre hohen Schulden bezahlen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
