Richter Alexander Hold
Folge 1437: Schmutzige Wäsche
45 Min.Ab 12
Der angeklagte Vladimir Rogozenko soll Elena, eine illegale Einwanderin aus Moldau, bedroht und zusammengeschlagen haben. Danach soll er Phillip, dem Freund von Elena, ein Messer in den Bauch gerammt haben, als dieser zu Hilfe eilen wollte. Vladimir jedoch behauptet, dass Phillip Elena so zugerichtet hat ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1