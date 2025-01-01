Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1444
Folge 1444: Töchtertausch

45 Min.Ab 12

Die 16-jährige Merle soll ihren jüngeren Bruder Nils aus Wut in einen Fahrradschuppen mit der Nachbarskatze eingesperrt haben. Ihr Bruder litt wegen seiner starken Katzenhaarallergie Höllenqualen. Hat Merle die Nachbarskatze bewusst dort hineingelockt, um sich an Nils zu rächen?

SAT.1
