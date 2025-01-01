Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Frauensause

SAT.1Staffel 8Folge 1461
Die Frauensause

Die FrauensauseJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1461: Die Frauensause

45 Min.Ab 12

Gero Wachter soll seine Geliebte Isabel erst geschlagen und dann mit einer scharfen Schirmspitze erstochen haben. Ist er ausgerastet, weil sie sich vor anderen Gästen über seine sexuelle Leistungsfähigkeit lustig gemacht hat? Oder wurde Isabel von einer ihrer Freundinnen ermordet, weil sie ihr den Mann weggeschnappt hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen