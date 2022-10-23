Richter Alexander Hold
Folge 1462: Die Kreuzfahrt
45 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 12
Jürgen Hoyer wurde von seiner Freundin Michelle wegen eines älteren Mannes, Georg, verlassen. Konnte sich Jürgen mit der bevorstehenden Hochzeit nicht abfinden und versuchte deshalb, Georg zu töten?
