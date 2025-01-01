Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die verwunschene Mühle

SAT.1Staffel 8Folge 1476
Folge 1476: Die verwunschene Mühle

45 Min.Ab 12

Dem 15-jährigen Maxi wurde von dem vier Jahre älteren Niels das sündhaft teure Handy weggenommen. Danach verschwand Niels mit Maxis Schwester Lara in der alten Mühle zum Schmusen. Maxi soll den beiden gefolgt sein und sie erschreckt und attackiert haben, um sein Handy wiederzubekommen. Niels bekam ein Brett mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen und erlitt eine Nasenfraktur. Lara wollte fliehen und brach sich dabei den Arm ...

