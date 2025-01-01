Richter Alexander Hold
Folge 1490: Die Intrigenparty
45 Min.Ab 12
Bei einer Privatparty verschwinden 20.000 Euro und einer der Gäste wird tot im Garten aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass der vorbestrafte Raffael der Täter ist. Angeblich wurde er gesehen, wie er Pamela Morgenrot, die Mutter des Partygastgebers, verführt hat. Dabei soll er ihr den Schlüssel für das Schmuckkästchen geklaut haben, in dem das Bargeld versteckt war. Würde Raffael wirklich über Leichen gehen, um an das Geld zu kommen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1