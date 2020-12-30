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Richter Alexander Hold

Tequila für alle

SAT.1Staffel 8Folge 1497vom 30.12.2020
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Folge 1497: Tequila für alle

45 Min.Folge vom 30.12.2020Ab 12

Victoria ist angeklagt, den mit Tequila beladenen Van ihres Ex-Freundes Burkhard beschädigt zu haben. Ihr wird vorgeworfen, mit dem Van in die Schließfächer vor Burkhards Club gerast zu sein und die Ladung anschließend an herbeieilende Gäste ausgegeben zu haben. Wollte sie sich an ihrem Ex rächen? Steckt sie tief im Drogensumpf? Oder hat ein konkurrierender Cub-Besitzer, der Burkhard die Eröffnungsfeier ruinieren wollte, die Finger im Spiel?

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