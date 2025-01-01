Richterin Barbara Salesch
Folge 1913: Entsorgt
44 Min.Ab 12
Die 14-jährige Anni wird auf dem Heimweg von der Dorfdisco zusammengeschlagen und bewusstlos in einen Gully geworfen. Durch Zufall kann sie gerettet werden - allerdings ohne Erinnerung daran, was passiert ist. Die Indizien führen zu Bauunternehmer Dieter, ausgerechnet dem Mann, für dessen Familie Annis Mutter seit Jahren als Haushälterin arbeitet. Der Familienvater beteuert verzweifelt, dass Anni für ihn wie eine Tochter und er unschuldig sei. Wollte Dieter Anni vergewaltigen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1