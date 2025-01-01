Richterin Barbara Salesch
Folge 2045: Leistungsdruck
44 Min.Ab 12
Die 15-jährige Ronja soll von ihrer ehrgeizigen Stiefmutter Anne wegen einer Zwei in Mathe so heftig geschlagen worden sein, dass sie sich einen Jochbeinbruch zugezogen hat. Anne stellt Ronja als Lügnerin hin, die versucht, die Aufmerksamkeit ihres Vaters zurückzugewinnen. Doch als Ronja immer mehr Details über ihre Stiefmutter preisgibt, bekommt nicht nur ihr Vater Werner Zweifel an den Mutterqualitäten seiner neuen Ehefrau. Was geht wirklich vor sich, wenn er in der Arbeit ist?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1