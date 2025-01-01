Richterin Barbara Salesch
Folge 2018: Mager-Wahn
44 Min.Ab 12
Annette befürchtet, dass ihre Tochter einen Vergewaltiger heiraten will und versucht alles, die 20-jährige Sabina und den inhaftierten Sexualstraftäter Marco auseinanderzubringen. Sabina ist jedoch fest von Marcos Unschuld überzeugt und zweifelt an ihrer ehemals besten Freundin Denise, die von ihm vergewaltigt worden sein soll. Als Marco während seines Hafturlaubs von einem Auto überfahren wird, fällt der Verdacht sofort auf Annette. Wollte sie ihn tatsächlich ermorden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1