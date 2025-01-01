Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Satansbrut

SAT.1Staffel 12Folge 2041
Folge 2041: Satansbrut

44 Min.Ab 12

Marion, deren hochschwangere Schwiegertochter Sophie sich einer dubiosen Sekte angeschlossen hat, ist davon überzeugt, dass ihr Enkelkind Satan geopfert werden soll. Marion führt als Beweis ein heimlich gedrehtes Video an, auf dem ein Mann im Zuge eines Rituals gestorben ist. Hat Sophie Marion niedergeschlagen, um zu verhindern, dass das Video in falsche Hände gerät? Oder will die oberste Schamanin Leila mit der Tat ihren "Clan" schützen? Das Video ist jedenfalls unauffindbar ...

