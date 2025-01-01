Richterin Barbara Salesch
Folge 2043: Stiche ins Herz
44 Min.Ab 12
Die 19-jährige Finja sticht gleich viermal völlig überraschend auf Familienvater Sascha ein. Nach der Tat flieht sie. Der 35-Jährige hat Glück im Unglück und überlebt knapp den Anschlag. Doch er stellt die Polizei vor ein Rätsel: Warum wollte das Mädchen den Mann töten? Schließlich scheint keinerlei Verbindung zwischen Opfer und Täterin zu bestehen. Zudem gilt Finja als zurückhaltend und schüchtern - eigentlich als wahrer Unschuldsengel. Was hat sie zu dieser Tat getrieben?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
