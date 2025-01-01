Richterin Barbara Salesch
Folge 2030: Lehrermobbing
44 Min.Ab 12
Angelika Huland ist ein Mobbingopfer ihrer Schüler, die nicht müde werden, sich beständig neue Aktionen gegen sie einfallen zu lassen. Den Höhepunkt bildet dabei ein Einfall des 17-jährigen Ben, der ihr während des Sportunterrichts die Hose herunterzieht und die Aktion mit dem Handy filmt. Ist Angelika daraufhin ausgerastet und hat Ben krankenhausreif geprügelt? Oder hat Bens Mitschüler Martin auf eine Gelegenheit gewartet, um sich an ihm zu rächen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
