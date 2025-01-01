Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

I.W.A.D.

SAT.1Staffel 12Folge 1876
I.W.A.D.

I.W.A.D.Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1876: I.W.A.D.

44 Min.Ab 12

Die 16-jährige Ronja wandert seit Jahren von einer Pflegefamilie in die nächste. Jetzt soll das aufsässige Mädchen Streetworker Achim tot getreten haben, weil der 35-Jährige ihr keine neue Pflegefamilie vermitteln wollte. Aber auch ihre Freundin Babette wollte unbedingt in eine Pflegefamilie. Denn ihre wohlsituierten Eltern kümmern sich seit ihrer Trennung nicht mehr um sie. Wer ist für den brutalen Tod des Streetworkers verantwortlich?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen