SAT.1Staffel 12Folge 2049
Folge 2049: Ich hab dich im Blick!

45 Min.Ab 12

Der 24-jährige Türke Cem wird mit sechs Stichen im Rücken tot in seiner Wohnung aufgefunden. Hat seine stets gehorsame Schwester Seda den Mord begangen, um endlich frei zu sein? Ein Amulett, das vor bösen Blicken schützen soll und auf Cems Leiche gefunden wird, wirft zudem Fragen auf. Die sogenannte Nazar-Perle haben auch Ingrid von Hehl und Theo Steffens zugeschickt bekommen. Doch vorerst können die beiden nicht mit Seda in Verbindung gebracht werden ...

SAT.1
